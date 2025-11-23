Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
10.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Verbraucherzentralen befürworten digitalen Euro

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich für die Einführung eines digitalen Euro aus – also eines elektronischen Pendants zum bisherigen Bargeld. “Der digitale Euro kann uns unabhängiger von außereuropäischen Zahlungsdiensten machen”, sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Ramona Pop, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).

Verbraucherzentralen Befürworten Digitalen Euro
Euromünze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Aber nur, wenn er für Verbraucher “einfach nutzbar, sicher und datenschutzfreundlich gestaltet wird”. Dafür müsse der digitale Euro online wie offline kostenfrei verfügbar sein, ergänzte Pop. “Er sollte Bargeld sinnvoll ergänzen, nicht verdrängen.” Verbraucher müssten frei entscheiden können, ob sie bar oder digital zahlen wollen.

Die Europäische Zentralbank, die nationalen Notenbanken und der EU-Gesetzgeber arbeiten derzeit mit Hochdruck am Projekt eines digitalen Euro. Es geht um elektronisches Zentralbankgeld, das Scheinen und Münzen gleichgestellt ist und überall in der Eurozone zum Einsatz kommen soll. Mit dem Projekt reagieren die Europäer auf den Siegeszug des elektronischen Bezahlens und den Umstand, dass der Kontinent dabei weitgehend von US-Dienstleistern wie Paypal, Visa oder Mastercard abhängig ist. Kritiker befürchten, dass mit dem digitalen Euro eine schleichende Abschaffung des Bargelds einhergehen könnte, was die Beteiligten zurückweisen. Nach bisherigen Planungen könnte der digitale Euro 2029 an den Start gehen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel