Verdacht auf Brandstiftung: Holzstapel in Untereichenbach brennt, Polizeifahndung läuft

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kam es im Landkreis Ansbach zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden. Ein größerer Holzstapel in Untereichenbach ging gegen 13:00 Uhr in Flammen auf, was zu einem Einsatz mehrerer freiwilliger Feuerwehren aus der Umgebung führte. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 28.000 Euro beziffert.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Im Rahmen der Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach ergaben sich Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Die Beamten untersuchen derzeit den Vorfall, um die genauen Hintergründe zu klären.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc