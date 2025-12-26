Verdacht auf unrechtmäßige Aufenthaltstitel: Landratsamt Unterallgäu setzt Ermittlungen in Gang

Im Landratsamt Unterallgäu ist eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Bei der Bearbeitung eines Verlängerungsantrags stellten Kolleginnen und Kollegen Unstimmigkeiten fest. Daraus ergab sich der Verdacht, dass über einen längeren Zeitraum Aufenthaltstitel ohne ausreichende rechtliche Prüfung ausgestellt worden sein könnten. Die Behörde reagierte umgehend und schaltete Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ein.

Nach Bekanntwerden der Unregelmäßigkeiten wurde der betreffende Vorgang unmittelbar überprüft. Dabei verdichtete sich der Verdacht, dass eine größere Anzahl von Aufenthaltstiteln möglicherweise rechtswidrig ausgestellt wurde. Das Landratsamt erstattete daraufhin Anzeige und stellte der Ermittlungsbehörde sämtliche relevanten Unterlagen zur Verfügung.

Landrat Alex Eder betont: „Der Vorwurf hat mich schockiert. Deshalb haben wir sofort Anzeige erstattet und setzen alles daran, dass Staatsanwaltschaft und Polizei alle nötigen Informationen aus dem Landratsamt erhalten und wir die Ermittlungen umfassend unterstützen. Als Behörde stehen wir in der Pflicht, das Gemeinwohl zu sichern und für maximale Transparenz zu sorgen. Eine lückenlose Aufklärung dieses Falls ist für mich maßgeblich.“

Mitarbeiterin freigestellt – Unschuldsvermutung gilt

Die beschuldigte Mitarbeiterin wurde mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Parallel prüft das Landratsamt arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zu einer möglichen Kündigung. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass weitere Beschäftigte in den Vorgang involviert sind. Zugleich verweist Eder ausdrücklich auf die rechtliche Grundlage: Die Unschuldsvermutung bleibe gewahrt.

Volle Unterstützung für die Ermittlungsbehörden

Der Landkreis kündigt an, den weiteren Verlauf der Ermittlungen eng zu begleiten und weiterhin umfassend zu kooperieren. „Auch die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden wir selbstverständlich vollumfänglich unterstützen“, erklärt der Landrat und spricht Polizei und Staatsanwaltschaft seinen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit aus.



