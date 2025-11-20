Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Verdi meldet Tarifeinigung für Eurowings-Kabinenbeschäftigte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Tarifeinigung mit Eurowings für die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa-Tochter erzielt. Das Ergebnis umfasse Gehaltserhöhungen und weitere Zuschläge, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Eurowings (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach sollen die Vergütungen der Kabinenbeschäftigten in zwei Schritten um insgesamt 5,4 Prozent erhöht werden. Zudem sollen die Mehrflugstundenvergütungen künftig dynamisch mit jeder Tariferhöhung steigen. Die Ergebnisbeteiligung wird auf bis zu 1.600 Euro jährlich erhöht. Für das Geschäftsjahr 2025 gibt es laut Verdi eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 1.000 Euro, mit der die Kabinenbeschäftigten am Erfolg der Eurowings beteiligt werden.

Auch das Abwesenheitsgeld, welches den Crews für die Arbeitszeit abseits ihrer Heimatbasis gezahlt wird, soll um rund zehn Prozent erhöht werden – die bisherige Deckelung der maximalen Tageszahlung wird aufgehoben. Weitere Punkte des Gesamtpakets betreffen Zulagen und die Vergütung im Krankheitsfall.

“Mit diesem Ergebnis haben die Kabinenbeschäftigten der Eurowings durchschnittlich etwa 300 Euro mehr pro Monat in der Tasche”, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. “Das ist ein starker Reallohnzuwachs, den wir durchsetzen konnten.”

Der neue Vergütungstarifvertrag läuft bis zum 31. Juli 2027. Die Verdi-Mitglieder müssen noch zustimmen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

