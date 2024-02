Die Gewerkschaft Verdi hat die Lufthansa-Bodenbeschäftigten für Dienstag zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen. An den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart soll die Arbeit an diesem Tag ab 4 Uhr niedergelegt werden, teilte Verdi am Sonntag mit.

