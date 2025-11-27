Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
11.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Verdi übergibt Tarifforderungen für kommunalen Nahverkehr

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in allen 16 Bundesländern ihre Forderungen für die Tarifrunde im kommunalen Nahverkehr übergeben. Betroffen sind knapp 150 kommunale Unternehmen in Städten und Landkreisen sowie in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi Übergibt Tarifforderungen Für Kommunalen Nahverkehr
Haltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Um neu verhandeln zu können, wurden in 15 Bundesländern die Flächentarifverträge über die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gekündigt, zudem die Haustarifverträge der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). In Brandenburg, Thüringen und dem Saarland werden zusätzlich die Löhne und Gehälter der Beschäftigten verhandelt.

“Attraktive Arbeitsbedingungen sind ein Schlüsselthema für den ÖPNV”, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Donnerstag. “Nur mit guter Arbeit in den Betrieben lassen sich die Fachkräfte finden und halten, die wir für einen funktionierenden Nahverkehr dringend brauchen.” Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, der Schichtzeiten sowie eine Verlängerung der Ruhezeiten und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit.

Die meisten kommunalen ÖPNV-Unternehmen fallen unter die Tarifverträge Nahverkehr (TV-N), die landesweit gelten und von Verdi mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband verhandelt werden. Die Entgeltentwicklung in acht dieser TV-N ist bereits an den TVöD gekoppelt. Die Laufzeiten der Manteltarifverträge wurden synchronisiert, sodass alle gleichzeitig kündbar und verhandelbar sind. Die konkreten Forderungen legen die jeweiligen Tarifkommissionen für jeden Landestarifvertrag eigenständig fest.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...

Neueste Artikel