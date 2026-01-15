Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verdi will sechs Prozent mehr Gehalt für Lufthansa-Bodenpersonal

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geht mit der Forderung nach deutlichen Lohnsteigerungen in die am Montag startende Tarifrunde für die 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa.

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Man fordere sechs Prozent mehr Gehalt monatlich, zur Stärkung der unteren Lohngruppen mindestens aber 250 Euro, teilte Verdi am Donnerstag mit. Darüber hinaus sollen die technischen Berufsbilder aufgewertet, die Absenkung der Gehaltstabellen in der Frachtsparte rückgängig gemacht und bislang nicht tarifierte, zuletzt einseitig vom Arbeitgeber gestrichene Gehaltsbestandteile in der Logistik per Tarifvertrag verbindlich geregelt werden.

“Wir erwarten durchaus schwierige Verhandlungen”, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. “Trotz wirtschaftlicher Erfolge in der Mehrzahl der Lufthansa-Unternehmen möchte der Konzern kein Geld für die Beschäftigten in die Hand nehmen.” Das sei nicht akzeptabel. “Diese Sichtweise des Konzerns gilt es im Laufe der Verhandlungen zu drehen – mit dem starken Rückhalt der Beschäftigten.”

Die Verhandlungen finden in Frankfurt am Main statt. Zum Bodenpersonal zählen insbesondere die Beschäftigten beim Check-in, in der Kundenbetreuung, bei der Flugzeugwartung und Technik sowie in der Administration.

Neueste Artikel