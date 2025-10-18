Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verdi zeigt sich empört über Bürgergeld-Reformpläne

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat die Pläne der Bundesregierung für eine Reform des Bürgergelds heftig kritisiert. “Die sogenannte neue Grundsicherung wird mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen”, sagte Werneke dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Samstagausgaben).

Verdi Zeigt Sich Empört Über Bürgergeld-ReformpläneFrank Werneke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Viele Menschen seien unverschuldet in Not geraten und dürften nicht stigmatisiert werden. “Dazu tragen vor allem die geplanten Verschärfungen beim Schonvermögen und die Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs bei – im Zweifel muss halt jeder Job angenommen werden”, kritisierte er. “Und es darf keine Sanktionen geben, in deren Folge die Menschen ihre Wohnungen verlieren und Obdachlosigkeit droht.”

Werneke fürchtet um das gesellschaftliche Miteinander. “Das alles geht letztlich zulasten der Betroffenen und der Beschäftigten in den Jobcentern, wo künftig noch mehr Konflikte ausgetragen werden müssen, und der Gerichte, die viele Verschärfungen wieder kassieren werden”, warnte der Verdi-Chef. “Und das alles nur, um am Ende die Lufthoheit über den Stammtischen zu behalten.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

