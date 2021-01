Verdiente Niederlage | Der FC Augsburg fordert Dortmund kaum

Das Hinspiel konnte der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund gewinnen, im Rückspiel war heute nichts drin gewesen. Trotz einer frühen eigenen Führung mussten die Schwaben mit einer verdienten 3:1-Niederlage wieder nach Hause fahren.

Am zweiten Spieltag konnte der FC Augsburg gegen das vermeintliche Spitzenteam Borussia Dortmund im eigenen Stadion siegen. Es sollte für beide Mannschaften eine durchwachsene Hinrunde folgen. Heute ging es im Westfalenstadion erneut gegeneinander. Der Druck vor dieser Partie lag eindeutig beim BVB. Die Schwarz-gelben rangierten auf Rang 7 und damit deutlich hinter den ersten vier Plätzen, die das Mindestziel sind. Ein Sieg gegen Augsburg musste her.

Augsburg geht überraschend in Führung

Entsprechend engagiert starteten sie in die Begegnung, das Tor aber erzielten die Gäste. Ein Abpraller war bei Hahn gelandet, der im Strafraum Hummels aussteigen ließ. Gegen den Schuss aus elf Metern hatte BVB-Schlussmann Hitz keine Abwehrchance. Die Führung spielte dem FCA natürlich in die Karten, der die Gastgeber nun noch mehr kommen lassen konnten. Dortmund versuchte umgehend zu antworten. Als Iago im Strafraum an den Ball gegangen war hatte Torjäger Haaland die Chance vom Elfmeterpunkt auszugleichen. Noch blieb es aber beim 0:1, da der Norweger das Spielgerät an den Querbalken genagelt hatte. Die Hausherren blieben aber weiter am Drücker und kamen schon wenig später zum hochverdienten Ausgleich. Delaney konnte einen Freistoß von Reus per Kopf zum Ausgleich verlängern (26.). In der Folge wurde es immer mehr zu einem Spiel auf ein Tor, das der Augsburger. Der FCA wurde tief in die eigene Hälfte gedrückt, konnte sich nur noch selten etwas Luft verschaffen.

Dortmund gibt den Ton an

Daran sollte auch die Pause nichts ändern. Der Ball lief nun fast ausschließlich in den Reihen des BVB und Augsburg hinterher. Immer wieder versuchte das Team von Heiko Herrlich diesem Druck mit neun-zehn Spielern rund um den eigenen Strafraum verteidigen. Großchancen konnten so verhindert werden, bis Guerreiro das richtige Rezept gefunden hatte. Mit einem sehenswerten Lupfer in den Lauf von Sancho hatte er die gesamte Augsburger Hintermannschaft ausgehebelt. Der junge Engländer hatte wenig Mühe die Borussen mit einem gezielten Flachschuss ins lange Eck in Führung zu schießen (63.).

Die Schwaben versuchten sich mit einer frischen Offensive aus der Umklammerung zu lösen. Phasenweise sollte dies auch gelingen, am Spielverlauf sollte es aber nichts entscheidendes mehr ändern. Im Gegenteil. Als der FCA einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte vertändelt hatte, war es schnell gegangen. Über Bellingham war der Ball zu Haaland gekommen. Der Norweger, ließ Gouweleeuw stehen und bracht den Ball in die Mitte, von Uduokhai abgefälscht sprang das Spielgerät zur Vorentscheidung in die Maschen.

Der BVB hatte nicht erst jetzt alles im Griff. Trotz der frühen Führung hatte man heute nicht das Gefühl, dass Augsburg mit seiner defensiven Einstellung hier siegen hätten können. Zu selten konnte man so etwas gegen den Druck der Hausherren ausrichten und für eigene Akzente setzen. Der FC Augsburg rutscht nach der Niederlage einen Rang auf Platz 13 ab, Dortmund klettert auf die 5.

Borussia Dortmund: Hitz – Morey (78.Piszcek) , Akanji , Hummels , Guerreiro (83. Schulz) – Delaney , Sancho , Brandt (74. Bellingham), Reus (83.Dahoud) , Reyna – Haaland

FC Augsburg: Gikiewicz – Oxford , Gouweleeuw , Uduokhai – Caligiuri , Strobl , Gruezo (74. Civeja) , Iago (77.Pedersen), Hahn (65. Jensen ),Richter (65. Vargas) – Niederlechner (65. Gregoritsch)

Tore: 0:1 Hahn (10.), 1:1 Delaney (26.), 2:1 Sacncho (63.), 3:1 Uduokhai (75./Eigentor),

Gelbe Karten: keine | Iago

Besondere Vorkommnisse: Haaland (Dortmund) verschießt Handelfmeter (21.)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Zuschauer: keine Zuschauer erlaubt

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse:

Bremen – Schalke 1:1, Bayern München – Hoffenheim 4:1, Frankfurt – Hertha BSC 3:1, Union Berlin – Gladbach 1:1.