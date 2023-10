Verdienter Auswärtspunkt für die Augsburger Panther – AEV muss sich in Mannheim erst nach Penaltyschießen geschlagen geben

Nach der verdienten Niederlage am Freitag konnten die Augsburger Panther sich in Mannheim einen Punkt holen.

Die Augsburger Panther haben in dieser Saison zwei Gesichter. Während man zu Hause zumeist nach schwachen Auftritten als Verlierer vom Eis geht, läuft es hingegen in der Ferne meist besser. Am vergangenen Wochenende war dies nicht anders. Nach der 1:4-Niederlage gegen Bremerhaven musste der AEV am Sonntag in Mannheim ran.

Die Schwaben zeigten von Beginn an eine gute Leistung, Elias konnte die Augsburger Führung erzielen (12.), die von den Adlern aber schon bald zum 1:1-Pausenstand ausgeglichen werden konnte.

Auch im Mitteldrittel konnte der AEV durch Karjaleinen zuerst treffen, auch dieses Mal kam die Antwort von Kühnhackl allerdings prompt und ging wenig später durch Szwarz erstmals in Front. Der AEV konnte durch Hakulinen aber noch vor der zweiten Pause auf 2:2 stellen.

Auch die erneute Führung der Hausherren im Schlussdrittel warf die Augsburger nicht aus der Bahn, sie drängten auf den Ausgleich und wurden dafür belohnt. Trevelyan traf zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum verdienten 4:4. Da es dabei bis zur Sirene bleiben sollte, sicherte sich der AEV einen Punkt. Dabei sollte es bleiben. Nach einer torlosen Verlängerung konnte einzig Mannheims Gaudet seinen Penalty verwandeln, der Zusatzpunkt blieb in der Kurpfalz.