Verdienter Punktgewinn im letzten Heimspiel des Jahres – FC Augsburg und Dortmund trennen sich unentschieden

Im letzten Heimspiel des Jahres bekam es der FC Augsburg mit Champions League-Teilnehmer Dortmund zu tun. Nach einer Partie auf Augenhöhe sicherten sich beide Teams mit einem 1:1 je einen Punkt.

Nach der ersten Niederlage unter Jess Thorup wollte der FC Augsburg es im letzten Heimspiel des Jahres gegen Dortmund besser machen. Unter der Woche wurde an den Schwachstellen im Duell Mann gegen Mann und im Abschluss gearbeitet. Durch hohes Pressing zu Beginn kamen die Schwaben dann auch zu ersten Abschlusschancen und auch zur Führung.

Nach einem langen Ball konnte sich Demirovic kurz nach der Mittellinie in einen Zweikampf gegen Schlotterbeck durchsetzen und konnte nach einem einsamen Sprint BVB-Keeper Kobel zum 1:0 bezwingen (23.). Zu diesem Zeitpunkt durften auch die Fans wieder jubeln, die unter anderem mit einem 12.-minütigen Stimmungsboykott ihrem Unmut über den DFL-Beschluss zu einem möglichen Investorenbescheid Ausdruck verliehen (siehe eigener Beitrag). Die Führung sollte allerdings nur gute zehn Minuten halten. Nach einem Doppelpass mit Füllkrug konnte Malen mit einem platzierten Flachschuss die Anzeigetafel auf 1:1 stellen (35.). Ärgerlich für die Schwaben, hatten sie bis dahin aus einem stabilen 4-4-2 agierend bessere Aktionen des BVB unterbinden können. Insgesamt war das Remis zur Pause wohl leistungsgerecht.

Wie schon zu Beginn der Partie gehörten auch die Startminuten im zweiten Durchgang den Hausherren. Augsburg hätte durchaus erneut in Führung gehen können, hätte Tietz eine seiner beiden Großchancen im Kasten untergebracht. In der Folge sollte es aber weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe bleiben, bei dem sich beide Mannschaften einem zweiten Treffer annäherten. Thorup setzte dabei in der Schlussviertelstunde mit Vargas und Beljo auf frische Offensivkräfte. Hätte Nationalstürmer Füllkrug nach einem derben Dahmen-Patzer an der Strafraumgrenze seinen Kopfball besser platziert, hätten die Gäste auf die Siegerstraße einbiegen können. Der Ball landete deutlich neben dem Tor, der Augsburger Anhang konnte aufatmen (81.). In den folgenden Minuten war es weiterhin Dahmen, der auf Seiten der Hausherren im Fokus stand. Bei Chancen von Füllkrug und Malen zeigte der Schlussmann zweimal seine ganze Klasse und bewahrte sein Team vor dem möglichen Knockout. Doch auch der FCA ließ in der Nachspielzeit noch eine große Möglichkeit liegen. Ein Vargas-Schuss rauschte knapp am langen Pfosten vorbei. Letztendlich gab es nach einem unterhaltsamen Fußballspiel mit reichlich Gelegenheiten für beide Mannschaften einen verdienten Punkt.

FC Augsburg: Dahmen – Mbabu (90. Pfeiffer), Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj, Dorsch, Jensen (90. Breithaupt), Demirovic (77. Beljo), Engels (69. Gumny) – Tietz (77. Vargas)

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini – Brandt, Can (89. Haller), Malen, Reus (58. Reyna) , Bynoe-Gittens (71 Bamba)- Füllkrug

Tore: 1:0 Demirovic (23.), 1:1 Malen (35.),

Gelbe Karten: Gouweleeuw, Gumny |

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)