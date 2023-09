Verdienter Sieg | FV Illertissen entscheidet Regionalliga-Schwabenderby gegen den FC Augsburg für sich

Das schwäbische Duell in der Regionalliga Bayern zwischen dem FV Illertissen und dem FC Augsburg II endete am Freitag Abend mit einem verdienten 3:1(2:1) für den FVI. Dabei boten beide Mannschaften den 400 Zuschauern ein sehr gutes und abwechslungsreiches Spiel.

Bei den Illertissern erlebte der erst 19jährige Torhüter Valentin Rommel seine Feuerteufe, die er bestens bestand. Er kam nach dem Fehlen bzw. Ausfall von Felix Thiel und Oskar Preil zu seinem ersten Einsatz zwischen den Pfosten. Auch im Angriff nahm Trainer Holger Bachthaler eine Änderung vor, nominierte Franz Helmer für Hannes Pöschl. Beide kamen aber im Laufe des Spiels, Pöschl war nach einer guten Stunde für den ehemaligen Würzburger eingewechselt worden, zu ihren Toren. Der machte schon in der Anfangsphase zwei Mal auf sich aufmerksam. Zunächst, in der 17. Minute scheiterte er nach einem Gassenball von Daniele Gabriele an Torhüter Marcel Lubik. In der 23. Minute nahm er jedoch genauer Maß, hämmerte den Querpass von Marco Gölz zum 1:0 in die Maschen. Kurz zuvor wäre Furkan Kircicek schon beinahe die Führung gelungen, als er am langen Pfosten einen Schritt zu spät kam. Die Illertisser konnten sich aber nicht lange über den ersten Treffer freuen, denn bei einem Angriff nach dem selben Muster wie zuvor beim FVI erzielte Lucas Ehrlich das 1:1. Auch der Spielstand hatte nicht lange Bestand, denn der Illertisser Abwehrrecke Niklas Jeck schraubte sich nach einer Ecke von Furkan Kircicek hoch, köpfte zum 2:1 ein. Im weiteren Verlauf gefielen die Illertisser mit viel Engagement und Zweikampfstärke, was gegen den spielstarken Gegner auch nötig war. Der ergriff nämlich nach dem Seitenwechsel die Initiative, doch Torhüter Valentin Rommel und seine Vorderleute ließen kaum etwas zu. Allmählich konnten sich die Einheimischen wieder lösen, hatten ihrerseits in der 68. Minute eine Riesenchance durch Franz Helmer, dessen Kopfball aus kürzester Entfernung Torhüter Marcel Lubik mit einem unglaublichen Reflex entschärfte. Kaum war dann Hannes Pöschl für Helmer im Spiel, köpfte er in der 70. Minute das wohl vorentscheidende 3:1. Nico Fundel hatte maßgerecht geflankt. Die Gäste steckten jedoch auch dann noch nicht auf, hatten aber Glück, dass Marco Mannhardt mit seinem Schlenzer(77.)nur den Pfosten traf. Der Bundesliganachwuchs hatte zwar schon noch die ein oder andere Möglichkeit, doch in Gefahr geriet der Illertisser Sieg nicht mehr.









Trainer Holger Bachthaler war dann auch stolz auf seine Mannschaft): „Es war insgesamt ein sehr gutes Regionalliga-Spiel auf beiden Seiten. Wir haben gesehen, dass Augsburg eine sehr gute Mannschaft hat – mit klaren Strukturen im Spielaufbau. Es war klar, dass wir eine sehr schwere Aufgabe haben werden und viel Aufwand für diese Leistung betreiben müssen. Ich denke, dass wir den Sieg insgesamt verdient haben, da wir sehr viele gute Torchancen hatten. Ein sehr guter Gegner hat uns alles abverlangt.“ Tobias Strobl , der Trainer der Augsburger, sah den Sieg der Illertisser auch als verdient an: „Illertissen hat sich einen guten Ruf in der Liga erarbeitet. Man weiß, dass es gegen die Mannschaft schwer wird. Man darf ihnen keine Ballgewinne geben. Wir sind zu viele Dribblings gegangen und haben zu oft durch das Zentrum gespielt. Sie sind dann in ihr Momentum gekommen. Wir waren froh, als wir nur mit 1:2 in die Halbzeit gegangen sind. In der zweiten Hälfte mussten wir das Risiko erhöhen. Die Räume wurden größer. Gegen die schnellen Spieler zu verteidigen, wurde schwer. Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg für Illertissen.“