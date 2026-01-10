Newsletter
Sonntag, Januar 11, 2026
-0.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verfassungsschutz beziffert Schäden durch linksextreme Anschläge

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Anstieg der Schäden durch linksextreme Sabotageakte.

Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Angriffe auf die Kritische Infrastruktur und Unternehmen verursachten einen jährlichen Schäden “in mehrstelliger Millionenhöhe”, heißt es in einer neuen Analyse, über die die “Bild am Sonntag” berichtet. Bisher hatte der Inlandsgeheimdienst von “mehreren Millionen Euro” pro Jahr gesprochen.

Ein Brandanschlag mit mutmaßlich linksextremem Hintergrund hatte am 3. Januar 45.000 Haushalte und 2.200 Firmen für mehrere Tage von der Stromversorgung abgeschnitten. Hinter dem Angriff soll die sogenannte “Vulkangruppe” stehen. Der Verfassungsschutz nimmt an, “dass sich hinter den `Vulkangruppen` ein Netzwerk verbirgt”, heißt es in der Analyse. “Es dürfte sich um unterschiedliche Strukturen handeln, die den Namen `Vulkangruppe` als eine Art `Label` nutzen.” Ideologisch ließen sich die “Vulkangruppen” dem “gewaltorientierten anarchistischen Spektrum” zuordnen.

Aus dem Papier geht hervor, dass der Verfassungsschutz derzeit eine weitere Gruppe aus dem linksextremen Spektrum wegen Angriffen auf die Infrastruktur im Blick hat. Das “Kommando Angry Birds” hatte sich dazu bekannt, im Juli 2025 die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg lahmgelegt zu haben.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Bayern

Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

0
Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 09.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel