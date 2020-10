Verfassungsschutz: Neue Gewalt-Qualität im linksextremen Milieu

Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat vor einer neuen Gewalt-Qualität im linksextremen Milieu gewarnt. „Die Gewalt im Linksextremismus wird zunehmend brutaler und personenbezogener“, sagte Haldenwang dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe). „Es war nach Auflösung der RAF in der Szene lange Konsens, auf Gewalt gegen Personen, die auch tödlich sein kann, zu verzichten.“

Polizei mit linken Gegendemonstranten, über dts Nachrichtenagentur

Da sei jetzt ein „Sinneswandel“ da, so Haldenwang. Am Freitag konnte die Räumung des besetzten Hauses in der Berliner Liebigstraße 34 nur mithilfe eines massiven Polizeieinsatzes durchgesetzt werden. In der folgenden Nacht war es zu Ausschreitungen gekommen.