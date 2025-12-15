Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
Verfolgungsjagd in Nürnberg: Audi-Fahrer und Beifahrer mit mutmaßlichem Diebesgut festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Verfolgungsjagd in Nürnberg: Audi-Fahrer und Beifahrer mit mutmaßlichem Diebesgut festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Schweinau eine dramatische Verfolgungsjagd. Der Fahrer eines Audis und sein Beifahrer versuchten, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wurden jedoch nach intensiver Fahndung von den Beamten gestellt.

Polizeikontrolle missachtet

Gegen 00:50 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West auf der Schweinauer Hauptstraße einen Audi mit zwei Insassen kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Südwesttangente.

Flucht endet in Dietenhofen

Die Polizei leitete umgehend eine Verfolgung ein und erhielt Unterstützung von weiteren Einsatzkräften. Die Verfolgungsfahrt führte über die B 8 in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch. Schließlich fand die Polizei das verlassene Fahrzeug auf einem Waldweg bei Dietenhofen im Landkreis Ansbach. Im Zuge der anschließenden Fahndung wurden der 31-jährige bulgarische Fahrer und sein 40-jähriger bulgarischer Beifahrer im Ortsgebiet Dietenhofen vorläufig festgenommen.

Verdacht auf Straftat und Drogenbeeinflussung

Im Audi fanden die Beamten eine größere Menge Schmuck und andere Wertgegenstände, die aus einer Straftat stammen könnten. Der 31-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen, einschließlich einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Nürnberg-West, wobei insbesondere die Herkunft der sichergestellten Wertgegenstände geklärt werden soll.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

