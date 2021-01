Vergessene Kerze sorgt für Wohnungsbrand in Marktoberdorf

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Füssener Straße in Marktoberdorf zu einem Wohnungsbrand, bei dem drei verletzte Personen zu beklagen waren.

Die Verletzten wurden mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Gebäude und in der Wohnung selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Grund des Brandes eine offenbar vergessene Kerze gewesen sein, welche zunächst ein Sofa und in der Folge dann einen Großteil der Wohnung in Brand setzte. Bei dem Brand waren ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Marktoberdorf, Bertoldshofen und Rieder, zehn Einsatzkräfte des Rettungsdienstes (in vier Rettungswagen) sowie ein Notarzt im Einsatz.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizei Marktoberdorf und den Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten geführt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.