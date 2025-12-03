Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verhandlungen: Wadephul pocht auf Entscheidungshoheit der Ukraine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit Blick auf künftige Verhandlungen mit Moskau erklärt, dass Entscheidungen allein bei der Ukraine liegen. “Kompromisse werden zu machen sein – aber die muss die Ukraine machen, nicht wir”, sagte er am Rande des Nato-Außenministertreffens RTL/ntv. Darüber könne Deutschland nicht entscheiden.

Verhandlungen: Wadephul Pocht Auf Entscheidungshoheit Der UkraineJohann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zu den US-Gesprächen in Moskau erklärte Wadephul, Marco Rubios Stellvertreter habe “keine detaillierten Informationen”, da die Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner noch auf dem Rückweg seien. Man verhandle aber “in einem gemeinsamen Verständnis”: Die Ukraine werde weiter unterstützt, Russland müsse zu Gesprächen gedrängt werden, und EU- sowie Nato-Fragen seien “ausgenommen”, so Wadephul. “Die werden wir in einem späteren Format zu besprechen haben.”

Trotz der Abwesenheit seines US-Kollegen Rubio sieht Wadephul eine enge Abstimmung mit Washington. “Ich habe vor zwei Tagen ein sehr gutes Gespräch mit ihm geführt”, so der CDU-Politiker. Die USA seien “hochrangig vertreten”, der Kontakt bleibe “für Deutschland von herausragender Wichtigkeit”. Einen Ausschluss Europas sieht der Minister nicht. “Wir fühlen uns gut aufgehoben”, sagte Wadephul zu der US-Initiative.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel