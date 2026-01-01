Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg an der Donau, Ortsteil Bruck, zu einem schweren Vorfall, bei dem drei Personen durch eine Explosion verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:45 Uhr, als eine Gruppe von etwa 30 bis 50 Feiernden auf der Raiffeisenstraße Silvester mit dem kontrollierten Abbrennen von Pyrotechnik beging.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei war es bei einer Gruppe von drei Männern im Alter von 9, 17 und 27 Jahren zu einer Explosion gekommen, die offenbar durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, der von einer bislang unbekannten Person auf die Gruppe geworfen worden war. Der laute Knall sorgte für Panik und ließ die Feiernden erschrecken.

Verletzte Personen

Der 27-jährige Mann und der 17-jährige Jugendliche erlitten schwere Verletzungen im Gesicht, an den Augen und den Händen. Beide mussten zur Behandlung in Kliniken nach Regensburg und Augsburg transportiert werden. Der 17-Jährige wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Polizeihubschrauber in die Klinik verlegt.

Der 9-jährige Junge wurde leicht am Gesicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Seine Verletzungen gelten als nicht schwerwiegend.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist noch unklar, ob der Feuerwerkskörper absichtlich oder versehentlich geworfen wurde und wer dafür verantwortlich ist.

Zeugen des Vorfalls, die möglicherweise Hinweise auf den Täter oder weitere Details zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg an der Donau zu melden.