Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
3 C
London
type here...
Subscribe
Polizeimeldungen Bayern
1 Min.Lesezeit

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg an der Donau, Ortsteil Bruck, zu einem schweren Vorfall, bei dem drei Personen durch eine Explosion verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:45 Uhr, als eine Gruppe von etwa 30 bis 50 Feiernden auf der Raiffeisenstraße Silvester mit dem kontrollierten Abbrennen von Pyrotechnik beging.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei war es bei einer Gruppe von drei Männern im Alter von 9, 17 und 27 Jahren zu einer Explosion gekommen, die offenbar durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, der von einer bislang unbekannten Person auf die Gruppe geworfen worden war. Der laute Knall sorgte für Panik und ließ die Feiernden erschrecken.

Verletzte Personen

  • Der 27-jährige Mann und der 17-jährige Jugendliche erlitten schwere Verletzungen im Gesicht, an den Augen und den Händen. Beide mussten zur Behandlung in Kliniken nach Regensburg und Augsburg transportiert werden. Der 17-Jährige wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Polizeihubschrauber in die Klinik verlegt.

  • Der 9-jährige Junge wurde leicht am Gesicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Seine Verletzungen gelten als nicht schwerwiegend.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist noch unklar, ob der Feuerwerkskörper absichtlich oder versehentlich geworfen wurde und wer dafür verantwortlich ist.

Zeugen des Vorfalls, die möglicherweise Hinweise auf den Täter oder weitere Details zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg an der Donau zu melden.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Überregionale Nachrichten

McDonald’s Deutschland senkt Preise teils um mehr als 15 %

0
Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen...
Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...

Neueste Artikel