Verheerende Hochwasserschäden im Berchtesgadener Land – Pegel in Passau steigen an

Nach den verheerenden Hochwasserschäden im Berchtesgadener Land haben sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Bild von den Schäden gemacht.

Die starken Regenfälle am Alpenrand haben auch die Pegel von Inn und Donau in Passau ansteigen lassen. Der Wasserstand der Donau stieg am Sonntag auf über acht Meter. Der Wasserstand des Inn stieg auf über 5,5 Meter. An der Fritz-Schäffer-Promenade sowie an der Innpromenade trat das Wasser über die Ufer. Straßen und Fußgängerwege wurden gesperrt. In der Höllgasse sicherten Anwohner ihre Gebäude mit Sandsäcken vor dem Wasser. Autos, die im gefährdeten Bereich parkten, ließ die Polizei bereits am Morgen abschleppen.

