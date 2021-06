Verkehrsbehinderung durch Baustelle auf der B2/B17 zwischen Augsburg und Gersthofen

Das Staatliche Bauamt Augsburg hat am Montag mit Vorarbeiten für die Herstellung eines neuen Verflechtungsstreifens und der Erneuerung der Fahrbahn der B2 und B17 zwischen der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte und der Anschlussstelle Stuttgarter Straße begonnen.

Zur Verbesserung der Verflechtungsvorgänge wird der bestehende Verflechtungsstreifen für Fahrzeuge, die von der A 8 Rampe aus München in Fahrtrichtung Augsburg fahren, nach Süden verlängert. Gleichzeitig wird ein neuer Einfädelungsstreifen für Fahrzeuge, die von der A 8 Rampe aus Stuttgart in Fahrtrichtung Augsburg fahren, an die bestehende westliche Fahrbahn angebaut. Infolgedessen muss der Straßendamm verbreitert und eine Winkelstützwand zur Hangabstützung hergestellt werden. Zusätzlich wird im Bereich des neuen Verflechtungsstreifens zwischen der A 8 Aus- und Einfahrt eine neue Haltebucht für den Betriebsdienst hergestellt.

Im Anschluss daran wird die Fahrbahndecke der Ost- und Westfahrbahn der B 2 und B 17 auf einer Länge von 1 km zwischen einer vorhandenen Mittelstreifenüberfahrt nördlich der A 8 und einer neu herzustellenden Mittelstreifenüberfahrt südlich der Ziegeleistraße erneuert.

Die Maßnahme dient dazu die Leistungsfähigkeit der AS Augsburg West zu verbessern, sowie die Fahrbahn in diesem Abschnitt zu erneuern.

Übersicht Bauphasen

Phase I: Vorarbeiten

14.06.2021 bis 04.07.2021

Die Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten finden nachts zwischen 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr statt; weitere Vorarbeiten finden nur mit geringfügiger Beeinträchtigung des Verkehrs statt.

Phase II: Herstellung Verflechtungsstreifen und neue Einfädelungsspur

05.07.2021 bis 05.08.2021

Während dieser Phase wird der Verkehr von der A 8 aus Stuttgart kommend über eine Behelfsfahrbahn auf die B 17 geführt.

Es stehen in diesem Zeitraum weiterhin zwei Fahrstreifen mit verengter Fahrbahnbreite in Fahrtrichtung Augsburg der B 17 zur Verfügung. In Fahrtrichtung Donauwörth bestehen keine Beeinträchtigung.

Phase III: Fahrbahnerneuerung zwischen B 2 AS Gersthofen Mitte und B 17 AS Stuttgarter Straße

Erneuerung der Westfahrbahn

Freitag 06.08.2021 ab 19:00 Uhr bis Montag 09.08.2021 bis 5:00 Uhr

Erneuerung der Ostfahrbahn

Freitag 13.08.2021 ab 19:00 Uhr bis Montag 16.08.2021 bis 5:00 Uhr

Bei schlechten Witterungsverhältnissen muss die Phase III auf folgenden Ausweichtermine verlegt werden.

Freitag 20.08.2021 ab 19:00 Uhr bis Montag 23.08.2021 bis 5:00 Uhr

Freitag 27.08.2021 ab 19:00 Uhr bis Montag 30.08.2021 bis 5:00 Uhr

Während der Phase III steht dem Verkehr je Fahrtrichtung nur jeweils ein Fahrsteifen zur Verfügung. Um die Beeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten werden die Arbeiten an Wochenenden in den Sommerferien als 24-Stunden-Baustelle durchgeführt.

Zudem sind bestimmte Verkehrsbeziehungen in dieser Phase an der Anschlussstelle Augsburg West nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert und vorab bekannt gegeben.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der AS Augsburg West B 2 / B 17 sind Verkehrsbehinderungen während der Baumaßnahme leider nicht zu vermeiden. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis für die auftretende Beeinträchtigung während der Bauzeit.