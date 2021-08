Verkehrsbehinderungen wegen Kundgebung und Fahrraddemo am Sonntag in der Augsburger Innenstadt

Wegen eines Kundgebungsgeschehens mit von den Veranstaltern erwarteten rund 500 Teilnehmern am kommenden Sonntag (29.08.2021) am Ulrichsplatz mit anschließendem Fahrradkorso, kommt es zwischen 14.00 und 19.00 Uhr zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen in der Augsburger Innenstadt.



Insbesondere auf der geplanten Wegstrecke ist mit Behinderungen und Staus – insbesondere im Bereich der Inverness-Allee und des Tunnels Amagasaki-Allee (wo kurzzeitig auch gesperrt wird) und im Bereich der Morellstraße, zu rechnen.