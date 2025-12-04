Newsletter
Verkehrsbehinderungen in Nürnberg: Politische Versammlungen am Freitag führen zu Straßensperrungen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Verkehrsbehinderungen in Nürnberg: Politische Versammlungen am Freitag führen zu Straßensperrungen

Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG – Am Freitag, den 5. Dezember 2025, werden im Stadtgebiet von Nürnberg zwei politische Versammlungen durchgeführt. Verkehrsteilnehmer sollten mit Beeinträchtigungen rechnen.

Verkehrsbehinderungen durch Versammlung im Cramer-Klett-Park

Eine Versammlung im Cramer-Klett-Park wird zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr einen Umzug entlang der Strecke Cramer-Klett-Park – Äußere Cramer-Klett-Straße – Laufertorgraben – Steubenbrücke – Marientorgraben – Königstorgraben – Bahnhofsplatz – Frauentorgraben – Grasersgasse – Kornmarkt umfassen.

Fahrraddemonstration führt zu weiteren Sperrungen

Zusätzlich findet von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Fahrraddemonstration statt. Diese erstreckt sich über die Route: Opernhaus – Frauentorgraben – Hauptbahnhof – Königstraße – Hallplatz – Königstraße – Lorenzer Platz – Nonnengasse – Heubrücke – Spitalbrücke – Hans-Sachs-Platz – Plärrer – Fürther Straße – Adolf Braun-Straße.

Hinweise für Verkehrsteilnehmer

Während der Versammlungen kann es zu Verkehrssperrungen kommen, die zu erheblichen Behinderungen im Fahrverkehr führen können. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Anweisungen der eingesetzten Polizisten zu befolgen und die angegebenen Strecken zu den genannten Zeiten weiträumig zu umfahren.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

