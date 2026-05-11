Verkehrshinweise für das Ikarus-Festival 2026 am Allgäu Airport in Memmingerberg: Umleitungen und Shuttlebusse im Fokus
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Verkehrshinweise für das Ikarus-Festival 2026 am Allgäu Airport in Memmingerberg: Umleitungen und Shuttlebusse im Fokus

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

MEMMINGERBERG. Vom 22. bis 25. Mai 2026 wird das Ikarus-Festival wieder im Südbereich des Allgäu Airports in Memmingerberg ausgerichtet. Bezüglich der Anreise gibt es für Flughafenbesucher und Festivalteilnehmer unterschiedliche Verkehrswege.

Inhalte im Überblick

Anreise zum Allgäu Airport

Gäste des Flughafens sollen wie üblich über die Anschlussstelle Holzgünz (A96) via Ungerhausen nach Memmingerberg gelangen. Aufgrund von Bauarbeiten müssen Festivalbesucher jedoch einen alternativen Weg in Kauf nehmen. Sie werden über die Anschlussstelle Erkheim (A96), durch Attenhausen und Ottobeuren nach Hawangen zu den Parkflächen und dem Kiss & Bye Parkplatz geleitet.

Alternative Anfahrtsrouten für Festivalbesucher

Ein zusätzlicher Zugang erfolgt über die Anschlussstelle Woringen (A7) durch Lachen, Albishofen und Herbishofen. Während der Hauptanreisezeiten ist auf diesen Routen mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Organisation bittet Besucher, nicht ausschließlich auf Navigationssysteme zu vertrauen, sondern den ausgeschilderten Wegweisungen zu folgen. Die Zufahrt zum Kiss & Bye Parkplatz verläuft über den Alten Stadtweg in Hawangen und nicht über die Industriestraße der Gemeinde Memmingerberg. Fußgänger und Radfahrer dürfen weiterhin die Industriestraße nutzen.

Shuttlebusse und Taxis

Der Shuttlebusbetrieb ab dem Bahnhof Memmingen verläuft über die Schießstattstraße, die Freudenthalstraße und die Augsburger Straße. Hierbei wird eine Einbahnstraße eingerichtet, wodurch die Zufahrt aus der Augsburger Straße nicht möglich ist. Der Zugang zur Himmelfahrtskirche bleibt frei. Innerhalb der Gemeinde Memmingerberg werden Shuttlebusse über den Kiesgrubenweg geleitet und der Betrieb setzt sich auch nachts fort. Erhöhtes Verkehrsaufkommen wird während der Veranstaltungstage erwartet. Zugelassene Taxis dürfen über die Industriestraße zum Festivalgelände fahren.

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Nachteventuelle Lärmbelästigungen durch die Festivalbeschallung im Umfeld können auftreten. Für Beschwerden ist ein Telefon unter der Nummer +0155 – 10157117 eingerichtet.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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