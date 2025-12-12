Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
Verkehrskontrollen am „Kleinen Deutschen Eck“: 48 Geschwindigkeitsverstöße und 20 Nachtfahrverbotsverletzungen geahndet
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall hat in Zusammenarbeit mit mehreren Polizeidienststellen eine groß angelegte Schwerpunktaktion im „Kleinen Deutschen Eck“ durchgeführt. Ziel dieser Aktion war es, Verkehrsverstöße auf der Bundesstraße B20/B21 zu erfassen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern.

Intensive Kontrollen auf der Bundesstraße

In den Kalenderwochen 44 und 45, vom 27. Oktober bis 9. November 2025, wurden im sogenannten „Kleinen Deutschen Eck“ an der Bundesstraße in Bad Reichenhall nahezu täglich Kontrollen durchgeführt. Zum Einsatz kamen dabei Laser- und Radarmessungen, Schwerverkehrskontrollen sowie gezielte Überprüfungen im Rahmen des bestehenden Nachtfahrverbots.

Vielfältige Unterstützung und Kontrolle von Schwerverkehr

Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bad Reichenhall von Kräften der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein, der Grenzpolizeiinspektion Piding und der Zentralen Ergänzungsdienste (ZED) Traunstein. Die Kontrollen fokussierten sich auf Geschwindigkeitsmessungen und den Schwerlastverkehr, um insbesondere Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, Überladungen oder das Nachtfahrverbot zu ahnden. Auch Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss wurden verstärkt überwacht.

Ergebnisse der Schwerpunktaktion

Während der zweiwöchigen Aktion wurden knapp 150 Fahrzeuge kontrolliert, darunter Pkw und Lkw. Neben einzelnen Beanstandungen der Verkehrsordnungswidrigkeiten gab es 20 Verstöße gegen das Nachtfahrverbot, die geahndet wurden. Die häufigsten Verstöße betrafen die Geschwindigkeitsüberschreitungen, die in 48 Fällen zur Anzeige gebracht wurden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

