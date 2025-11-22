Newsletter
Politik & Wirtschaft
Verkehrsminister erwägt “Social Leasing” für E-Autos

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwägt eine einkommensabhängige staatliche Förderung für das Leasen von E-Autos.

Verkehrsminister Erwägt &Quot;Social Leasing&Quot; Für E-Autos
E-Auto-Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir denken in der Bundesregierung intensiv darüber nach und schauen uns die Optionen an. Ich sehe Frankreich durchaus als mögliches Vorbild”, sagte Schnieder der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstagausgabe). “Wenn wir es zielgerichtet einsetzen, kann Social Leasing für E-Autos eine zusätzliche Option sein, ja.”

Die Regierung haben schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Förderung der E-Mobilität geschaffen und gerade die Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2035 verlängert. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde vorangetrieben. Dass überdies auch Kaufanreize in Planung seien, “das begrüße ich”, sagte Schnieder.

