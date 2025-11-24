Newsletter
Montag, November 24, 2025
5.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Verkehrsminister setzt auf Rettung von DB Cargo

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) setzt auf die Rettung der pleitebedrohten Bahn-Tochter DB Cargo. “Wir wollen nicht, dass noch mehr Güterverkehr auf die Straßen kommt”, sagte der CDU-Politiker der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Man wolle die Anteile mindestens halten. “Allerdings braucht es erst Klarheit, welches Verfahren die DB Cargo selbst vorschlägt. Ich möchte, dass wir einen erfolgreichen Weg beschreiten.”

Verkehrsminister Setzt Auf Rettung Von Db Cargo
Güterzug (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission hat der verlustreichen Tochtergesellschaft der Bahn bis Ende kommenden Jahres Zeit gegeben, schwarze Zahlen zu schreiben. Andernfalls droht das Verbot weiterer Staatszuschüsse und damit die Insolvenz. Eine Lösung zu finden, sei in erster Linie die Aufgabe des neuen Vorstandes, sagte Schnieder. “Und ich stelle bestimmt nicht infrage, dass es gelingt.”

Eine Option bei der Rettung von DB Cargo wäre es, den extrem teuren Einzelwagenverkehr EU-konform zu subventionieren, wie es andere Länder auch tun. Auf die Frage, ob das für ihn infrage komme, sagte Schnieder der NOZ: “Wir werden über alles nachdenken müssen. Das Ziel ist klar: DB Cargo muss wirtschaftlich arbeiten und auf ein stabiles Fundament gestellt werden.” Der Minister fügte hinzu: “Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir den Güterverkehr der Bahn in Richtung eines marktfähigen Hub-Systems für Logistik weiterentwickeln wollen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.

Neueste Artikel