Verkehrsminister sieht Bahn für Weihnachtsreiseverkehr gewappnet

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht die Bahn und die Flughäfen für den anstehenden Weihnachtsreiseverkehr gewappnet.

“Ich empfehle, sich fortlaufend über die Verkehrslage zu informieren”, sagte Schnieder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es werde auf den Straßen rund um die Feiertage voll werden. Die Deutsche Bahn und die Flughäfen würden sich große Mühe geben, “damit alles reibungslos ablaufen wird”, so der Verkehrsminister, der darauf verwies, dass die Bahn Personalverstärkungen vorgenommen habe und Baustellen ruhen lasse.

Er selbst werde von Berlin nach Köln fliegen und dann mit dem Auto nach Hause in die Eifel fahren, sagte Schnieder.

