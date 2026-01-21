Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsminister weist Gerüchte über Kabinettsumbildung zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Spekulationen über eine mögliche Umbildung des Bundeskabinetts nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl zurückgewiesen.

Patrick Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Der Bundeskanzler hat dazu klare Ausführungen gemacht”, sagte Schnieder der Sendung “Frühstart” von RTL und ntv am Mittwoch. “Er denkt nicht an eine Kabinettsumbildung. Und damit ist das Thema erledigt.”

Danach gefragt, ob er schon einen Plan B habe, erwiderte der Verkehrsminister: “Mein Plan ist, die Verkehrsinfrastruktur in diesem Land auf Vordermann zu bringen. Daran arbeite ich auch weiterhin.”

Der “Spiegel” hatte berichtet, es sei denkbar, dass Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) Schnieder als Verkehrsminister ersetzen könnte.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Gefängnis-Skandal Gablingen – Anklage gegen frühere JVA-Leitung

0
 Prügelnde Wärter und Gefangene, die nackt und grundlos in...

Neueste Artikel