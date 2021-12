Verkehrsminister will Ladesäulen-Ausbau beschleunigen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur in Deutschland beschleunigen. Man müsse flächendeckend ein Angebot schaffen, sagte er am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. „Stundenlang auf das Laden des Autos zu warten, ist kein attraktives Mobilitätsangebot.“

Volker Wissing, über dts Nachrichtenagentur

Deshalb müsse man vor allem auf Schnellladesäulen setzen. Bisher stocke die Elektromobilität noch. „Die Dinge sind ja sehr lange diskutiert worden in Deutschland“, so Wissing.

Beim Diskutieren sei man aber nicht schnell genug mit der Umsetzung vorangekommen. „Klimaneutralität ist international vereinbart und das ist mein großes Ziel“, fügte der FDP-Politiker hinzu.