Montag, November 10, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsministerium offen für mehr Bahn-Konkurrenz im Fernverkehr

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Bundesverkehrsministerium ist grundsätzlich offen dafür, dass die Deutsche Bahn im Fernverkehr mehr Konkurrenz bekommt.

ICE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Man setze sich “intensiv auf der europäischen Ebene auch für den Abbau noch bestehender Marktzugangs- und Wettbewerbshindernisse im europäischen Schienenpersonenverkehr ein”, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. “Also alles, was den Wettbewerb fördert, ist aus Kundensicht zu begrüßen.”

Medienberichten zufolge sollen derzeit die italienische Staatsgesellschaft FS sowie ihr Erzrivale Italo über Verbindungen innerhalb Deutschlands nachdenken und diese Pläne auch schon vorantreiben. Bisher ist in Deutschland vor allem die Flixbus-Schwestergesellschaft Flixtrain als Wettbewerber der Bahn im Fernverkehr aufgetreten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

