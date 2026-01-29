Verkehrsunfälle im Raum Augsburg: Anstieg durch winterliche Straßenverhältnisse – Schwerverletzter bei Crash in Schwabmünchen

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord kam es am 29. Januar 2026 zwischen Mitternacht und 12 Uhr zu einer ungewöhnlich hohen Zahl von Verkehrsunfällen. Diese stieg im Vergleich zum Vortag im selben Zeitraum auf das Dreifache an. Hauptgrund für die Unfälle waren die winterlichen Straßenverhältnisse. Während es meist bei Sachschäden blieb, wurden bei acht Vorfällen Menschen leicht verletzt.

Unfall auf der A8 bei Burgau

Einer der schwerwiegenderen Unfälle ereignete sich auf der Autobahn 8 in Richtung München zwischen Burgau und Zusmarshausen. Hier wurden vier Personen leicht verletzt.

Schwerverletzter bei Unfall in Schwabmünchen

Ein besonders kritischer Unfall trug sich um 7 Uhr auf der Kreisstraße A30 bei Schwabmünchen zu. Ein 37-jähriger Autofahrer geriet aufgrund der Wetterbedingungen ins Schleudern und prallte frontal gegen einen LKW. Der schwer verletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr Schwabmünchen aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.