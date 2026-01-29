type here...
Verkehrsunfälle im Raum Augsburg: Anstieg durch winterliche Straßenverhältnisse – Schwerverletzter bei Crash in Schwabmünchen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfälle im Raum Augsburg: Anstieg durch winterliche Straßenverhältnisse – Schwerverletzter bei Crash in Schwabmünchen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord kam es am 29. Januar 2026 zwischen Mitternacht und 12 Uhr zu einer ungewöhnlich hohen Zahl von Verkehrsunfällen. Diese stieg im Vergleich zum Vortag im selben Zeitraum auf das Dreifache an. Hauptgrund für die Unfälle waren die winterlichen Straßenverhältnisse. Während es meist bei Sachschäden blieb, wurden bei acht Vorfällen Menschen leicht verletzt.

Unfall auf der A8 bei Burgau

Einer der schwerwiegenderen Unfälle ereignete sich auf der Autobahn 8 in Richtung München zwischen Burgau und Zusmarshausen. Hier wurden vier Personen leicht verletzt.

Schwerverletzter bei Unfall in Schwabmünchen

Ein besonders kritischer Unfall trug sich um 7 Uhr auf der Kreisstraße A30 bei Schwabmünchen zu. Ein 37-jähriger Autofahrer geriet aufgrund der Wetterbedingungen ins Schleudern und prallte frontal gegen einen LKW. Der schwer verletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr Schwabmünchen aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel