Donnerstag, Dezember 4, 2025
Verkehrsunfall am Bahnübergang Breitenbrunn: Pkw-Lenker leicht verletzt, Totalschaden am Auto
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BREITENBRUNN. Am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Breitenbrunn. Ein Autofahrer übersah einen herannahenden Zug, der von Krumbach nach Pfaffenhausen unterwegs war. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Zugführer den Zusammenstoß nicht verhindern.

Unfallhergang

Der Pkw wurde an der Beifahrerseite vom Zug erfasst und rund 100 Meter an den Gleisen entlang geschoben, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der 58-jährige kosovarische Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Verletzte und Sachschäden

Der Zugführer und die neun Passagiere blieben unverletzt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Zug wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme konnte der Zug weiterfahren.

Sicherungsmaßnahmen und Ermittlungen

Die Unfallstelle wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Breitenbrunn und Pfaffenhausen abgesichert. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

