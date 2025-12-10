Newsletter
Verkehrsunfall auf A6 bei Wendelstein: Vier Verletzte, Autobahn Richtung Amberg gesperrt
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
ROTH – In der Freitagnacht (09.12.2025) ereignete sich auf der A6 in Richtung Amberg ein schwerer Verkehrsunfall. Auf Höhe von Wendelstein (Landkreis Roth) prallten mehrere Fahrzeuge ineinander, wodurch vier Personen verletzt wurden.

Unfallhergang auf der A6

Um etwa 21:15 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf der A6 auf der rechten Spur in Richtung Amberg, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der linken Fahrspur kam. Der Pkw wurde durch den Aufprall nach rechts geschleudert und kam vor einem zweiten Lkw zum Stehen. In der Folge fuhr ein dritter Lkw auf den rechten Lkw auf, wodurch alle beteiligten Fahrzeuge zusammengeschoben wurden.

Vollsperrung und Rettungsmaßnahmen

Die Kollision führte dazu, dass die gesamte Fahrbahn in Richtung Amberg blockiert wurde. Vier Personen wurden verletzt, und der Rettungsdienst brachte zwei von ihnen ins Krankenhaus. Neben der Polizei sind auch umliegende Feuerwehren, der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrzeuge zu bergen.

Verkehrsbehinderungen und Prognose

Infolge des Unfalls wurde die A6 in Richtung Amberg komplett gesperrt. Die Räum- und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Nach aktuellen Einschätzungen wird die Fahrbahn erst in den kommenden Stunden wieder freigegeben werden können.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel