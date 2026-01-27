type here...
Verkehrsunfall auf der A8 bei Adelzhausen: Acht Fahrzeuge beteiligt, sechs Verletzte und erheblicher Sachschaden
Polizei & Co
Verkehrsunfall auf der A8 bei Adelzhausen: Acht Fahrzeuge beteiligt, sechs Verletzte und erheblicher Sachschaden

Am Dienstag, dem 27. Januar 2026, ereignete sich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München ein schwerer Verkehrsunfall auf Höhe der Anschlussstelle Adelzhausen. Insgesamt waren acht Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Details zum Unfallhergang

Gegen 10:15 Uhr kam es offenbar zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. In der Folge wurden fünf weitere PKW sowie ein LKW in den Unfall verwickelt. Alle sieben PKW erlitten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Der LKW blieb fahrbereit und konnte die Unfallstelle später eigenständig verlassen.

Verletzte und Einsatzkräfte

Bei dem Unfall wurden sechs Personen leicht verletzt. Sie wurden in drei unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte bestanden aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, unterstützt von zwei Rettungshubschraubern.

Verkehrsbeeinträchtigungen und Sachschaden

Der Unfall führte zu einem erheblichen Rückstau auf der A8. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Dasing umgeleitet. Einer der drei Fahrstreifen konnte gegen 12:00 Uhr wieder freigegeben werden, die weiteren Sperrungen wurden um 13:20 Uhr aufgehoben. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im unteren sechsstelligen Bereich. Die Autobahnpolizeistation Gersthofen hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Neueste Artikel