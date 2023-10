Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2027 bei Zusmarshausen: Drei Pkw beteiligt, eine Person verletzt

Am Freitagabend kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2027 zwischen Steinekirch und Zusmarshausen. In den Unfall waren drei Pkw verwickelt, und eine Person wurde dabei verletzt.

Alle Fahrzeuge befuhren die Straße in derselben Richtung. Ein 54-jähriger Mann aus Neuburg a.d. Kammel war von Steinekirch kommend in Richtung Zusmarshausen unterwegs. Ihm folgte ein 21-jähriger Mann aus Münsterhausen mit seinem BMW, und dahinter fuhr ein 33-jähriger Mann aus Krumbach ebenfalls mit einem BMW. Der Fahrer des letzten Fahrzeugs begann damit, die beiden vor ihm fahrenden Autos zu überholen. Als er sich auf Höhe des 21-Jährigen befand, setzte auch dieser zum Überholmanöver des vor ihm fahrenden Pkw an, ohne jedoch den bereits überholenden 33-Jährigen zu bemerken. Dadurch kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Fahrzeug des 21-Jährigen und dem Pkw des 33-jährigen. Anschließend zog der 21-jährige sein Auto nach rechts, konnte jedoch nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw des 54-Jährigen auf.

Der 54-Jährige erlitt infolge des Unfalls ein Schleudertrauma und wurde zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Es entstanden Schäden in Höhe von 500 Euro am Fahrzeug des 54-jährigen, 3000 Euro am Pkw des 33-Jährigen und 5500 Euro am Fahrzeug des Unfallverursachers. Die Staatsstraße 2027 war von 17.30 bis 19 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Vor Ort waren vier Fahrzeuge und 30 Einsatzkräfte der FFW Zusmarshausen im Einsatz.