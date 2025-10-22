Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Unfallursache: Nicht angepasste Geschwindigkeit

Die junge Fahrerin war in nordöstlicher Richtung unterwegs, als sie in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor. Der Wagen landete schließlich neben der Straße.

Schwere Verletzungen und Totalschaden

Sowohl die Fahrerin als auch ihr 40-jähriger kosovarischer Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Feuerwehrkräfte befreiten die Eingeschlossenen aus dem Auto. Beide Unfallopfer wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der PKW erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro und wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Insgesamt waren 35 Feuerwehrkräfte aus Rammingen, Mattsies und Mindelheim im Einsatz, unterstützt von einem Großaufgebot des Rettungsdienstes.