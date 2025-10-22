Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
12.5 C
London
type here...
Subscribe
Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Unfallursache: Nicht angepasste Geschwindigkeit

Die junge Fahrerin war in nordöstlicher Richtung unterwegs, als sie in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor. Der Wagen landete schließlich neben der Straße.

Schwere Verletzungen und Totalschaden

Sowohl die Fahrerin als auch ihr 40-jähriger kosovarischer Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Feuerwehrkräfte befreiten die Eingeschlossenen aus dem Auto. Beide Unfallopfer wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der PKW erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro und wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Insgesamt waren 35 Feuerwehrkräfte aus Rammingen, Mattsies und Mindelheim im Einsatz, unterstützt von einem Großaufgebot des Rettungsdienstes.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel