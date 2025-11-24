Verkehrsunfall in Fürth: Alkoholisiertes Überholmanöver führt zu drei Verletzten und 15.000 Euro Schaden

FÜRTH. Am Samstag, den 22. November 2025, ereignete sich im Stadtteil Dambach in Fürth ein schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, bei dem zwei Pkw kollidierten und drei Personen verletzt wurden.

Frontalzusammenstoß in Dambach

Gegen 16:10 Uhr befand sich ein 33-Jähriger deutscher Staatsbürger mit seiner 31-jährigen schwangeren Frau, die sri-lankischer Herkunft ist, sowie ihrem dreijährigen Kind in einem Mercedes auf der Parkstraße. Sie fuhren in Richtung Fuchsstraße, als ein 49-jähriger Mercedesfahrer, ebenfalls deutscher Staatsbürger, im Kurvenbereich auf die Gegenspur geriet und frontal mit dem Fahrzeug der jungen Familie kollidierte. Alle drei Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht, während der Unfallverursacher unverletzt blieb.

Starke Alkoholisierung festgestellt

Die Polizeibeamten der Inspektion Fürth stellten bei dem 49-jährigen Fahrer einen Alkoholpegel von über 2 Promille fest. Noch an der Unfallstelle wurde der Führerschein des Mannes eingezogen, und eine Blutentnahme wurde durch einen Arzt veranlasst. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Ermittlungen gegen Unfallverursacher

Gegen den 49-jährigen Unfallverursacher leitet die Polizei unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc