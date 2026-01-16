Newsletter
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall in Nürnberger Südstadt: Pkw kollidiert mit Straßenbahn – Fahrer leicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagmittag kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn, bei dem ein Mann verletzt wurde. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen des Vorfalls.

Unfall auf der Wölckernstraße

Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr, als ein 35-jähriger irakischer Fahrer eines Land Rovers die Wölckernstraße in Richtung Pillenreuther Straße befuhr. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einem Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Der Aufprall schob den Land Rover anschließend in zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos, einen Fiat und einen Mercedes.

Fahrer verletzt, Zeugen gesucht

Der Fahrer des Land Rovers erlitt leichte Verletzungen. Der 45-jährige deutsche Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben den aktuellen Informationen zufolge unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Polizei sperrt Unfallstelle teilweise

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm noch vor Ort, gegen 14:40 Uhr, den Unfall auf und sperrte in diesem Zusammenhang einen Teil der Wölckernstraße. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0911 65831530 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

