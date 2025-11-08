Verkehrsunfall in Nürnberger Südstadt: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden am Wochenende

NÜRNBERG. Am Samstagnachmittag (08.11.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nürnberger Südstadt, bei dem zwei Personen nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in Krankenhäuser gebracht wurden.

Ablauf des Unfalls

Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau mit einem Audi von der Guntherstraße in die Allersberger Straße. Dabei touchierte sie im Einmündungsbereich einen vorbeifahrenden VW Golf. Der 83-jährige Fahrer des Golfs verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Ford Focus.

Verletzungen und Sachschaden

Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Golffahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Audi und dem VW entstand erheblicher Sachschaden mit Fahrzeugteilen, die über die Fahrbahn verteilt wurden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nachwirkungen des Unfalls

Im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Nürnberg sowie die erforderlichen Reinigungsarbeiten wird die Fahrbahn voraussichtlich bis kurz nach 18:00 Uhr gesperrt sein.

