Newsletter
Samstag, November 8, 2025
10.4 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall in Nürnberger Südstadt: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden am Wochenende

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Samstagnachmittag (08.11.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nürnberger Südstadt, bei dem zwei Personen nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in Krankenhäuser gebracht wurden.

Ablauf des Unfalls

Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau mit einem Audi von der Guntherstraße in die Allersberger Straße. Dabei touchierte sie im Einmündungsbereich einen vorbeifahrenden VW Golf. Der 83-jährige Fahrer des Golfs verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Ford Focus.

Verletzungen und Sachschaden

Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Golffahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Audi und dem VW entstand erheblicher Sachschaden mit Fahrzeugteilen, die über die Fahrbahn verteilt wurden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nachwirkungen des Unfalls

Im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Nürnberg sowie die erforderlichen Reinigungsarbeiten wird die Fahrbahn voraussichtlich bis kurz nach 18:00 Uhr gesperrt sein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Polizei & Co

Polizeieinsatz im ICE nach München: Verdächtiger mit Sturmhaube in Augsburg festgenommen

0
Augsburg - Am Freitag, den 7. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Augsburg Stadt

Augsburg führend bei der Versorgung Schwerstverletzter

0
Wenn jede Sekunde zählt, müssen Rettungskräfte und Mediziner perfekt...

Neueste Artikel