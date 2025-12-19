Verkehrsunfall in Unterhaching: Vier Pkw beschädigt, eine Person verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Unterhaching zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Pkw involviert waren. Eine 78-jährige Autofahrerin aus München verlor in der Münchner Straße die Kontrolle über ihren Ford und verursachte eine Kettenreaktion, die zu erheblichen Schäden führte.

Unfallhergang und Folgen

Die Fahrerin kam aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fiat. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor parkenden Mini geschoben, der wiederum auf einen Subaru prallte. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Ford der Unfallverursacherin und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen.

Verletzungen und Sachschäden

Die 78-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden teils schwer beschädigt, wobei der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Während der Unfallaufnahme musste die Münchner Straße komplett gesperrt werden, was erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog.

Die Münchener Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Unfallursachen zu klären.

Einbruch in Forstenried: Geringe Beute, großer Schaden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in Forstenried. Aus der Kasse wurde ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Der Versuch, einen Tresor im Nebenraum zu knacken, schlug fehl. Die Täter flüchteten unerkannt.

Nach der Entdeckung des Einbruchs wurde die Polizei alarmiert, die umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchführte. Das zuständige Kommissariat 52 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Betrug durch falsche Ärztin in Laim

Einem organisierten Callcenterbetrug fiel eine 78-jährige Münchnerin zum Opfer. Sie erhielt einen Anruf von einer angeblichen Ärztin, die vorgab, ihre Tochter sei schwer erkrankt und benötige eine teure Behandlung. In der Annahme, ihrer Tochter zu helfen, übergab die Seniorin Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich an eine Unbekannte.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die in der Umgebung der Rattenhuberstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Falsche Polizisten schlagen in Aubing zu

In Aubing wurde eine 60-jährige Frau Opfer eines weiteren Callcenterbetrugs. Ein Anrufer gab sich als Polizist aus und überzeugte sie, ihre Wertsachen vor der Tür zur Abholung durch die Polizei zu deponieren. Nach geraumer Zeit übergab sie Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Erst nach der Geldübergabe informierte sie die echte Polizei.

Die Ermittler erbitten Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Pretzfelder Straße.