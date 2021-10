Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen bei Türkheim

Am Montagmittag kam es auf der Umgehungsstraße 2015 bei Türkheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Ein 37-jähriger Transporter-Fahrer wollte von der St2015 in Richtung Tussenhausen links abbiegen. Dabei übersah er jedoch den aus Richtung Ettringen kommenden 42-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Jedoch musste die drei Insassen des Audis im Alter von 42, 42 und 33 Jahren, in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Einer der Insassen musste wegen einer Gesichtsverletzung mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. An beiden Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Die St2015 war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden gesperrt. Die Umleitung wurde von der Feuerwehr Türkheim durchgeführt. Den Transporter-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.