Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten – B300 bei Gessertshausen länger gesperrt

Am späten Dienstagnachmittag war es auf der B300 nahe Gessertshausen zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Die Bundesstraße musste im Berufsverkehr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am späten Dienstagnachmittag hatte sich auf der B300 bei Gessertshausen-Dietkirch ein Unfall mit sechs Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Polizeiangaben war ein Kleintransporter aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Insgesamt sechs Personen wurden dabei teils mittelschwer verletzt, eines der Opfer wurde von der Feuerwehr aus einem deformierten Fahrzeug befreit. Ein Patient musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Krumbach ausgeflogen, die weiteren Verletzten mit Rettungswägen in das Uniklinikum Augsburg verbracht werden.

Die Einsatz- und Bergungsarbeiten dauerten bis kurz vor 19 Uhr an, die rund 2,5 stündige Sperre der B300 führte zu zahlreichen Behinderungen im Feierabendverkehr.