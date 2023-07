„Verlassen unser zweites Zuhause“ | Augsburger Panther-Legende LeBlanc spielt für Iserlohn

Bei den Augsburger Panthern wurde sein Vertrag nicht verlängert, nun zieht es eine Legende zu einem Konkurrenten. Drew LeBlanc wird in der kommenden Saison für die Iserlohn Roosters auflaufen.

Bei den Augsburger Panthern genießt Andrew „Drew“ LeBlanc fast schon Legendenstatus, dennoch wurde sein Vertrag nach der vergangenen Saison nicht verlängert. In 401 Spielen erzielte er 93 Treffer und bereitete 221 Tore für den AEV vor. Kein Spieler gab in 29 Jahren Augsburger DEL-Zugehörigkeit mehr Torvorlagen als LeBlanc. Lediglich Clublegende Duanne Moeser verbuchte in der Deutschen Eishockey Liga mehr Scorerpunkte in Rot-Grün-Weiß als der Spielmacher mit der Rückennummer 19. Die Verantwortlichen der Schwaben hatten dennoch entschieden sich von ihrem Spielmacher nach acht gemeinsamen Jahren zu trennen.

„Ich hätte meine Karriere gerne in Rot, Grün und Weiß beendet, aber nach den letzten beiden erfolglosen Jahren verstehe ich, dass die Organisation einen Neuanfang möchte.“, so LeBlanc nach Verkündigung der Entscheidung: „Es war mir eine Ehre.“

Noch findet die Laufbahn des grandiosen Technikers aber kein Ende. Wie DEL-Konkurrent Iserlohn Roosters am Freitag bekanntgab, wird der 34-jährige US-Amerikaner in der kommenden Saison die Schlittschuhe im Sauerland schnüren. LeBlanc: „Meine Familie und ich hatten in Augsburg eine großartige Zeit, wir verlassen so etwas wie unser zweites Zuhause. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, eine neue Stadt und ein neues Umfeld kennenzulernen – so wie ich den Club selbst erlebt habe und nach allem, was ich bisher gehört habe, werden wir uns auch in Iserlohn sehr wohl fühlen.“