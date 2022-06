Auch in diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der bayerischen Gymnasien ein erfolgreiches Abitur abgelegt. Kultusminister Michael Piazolo gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen zu ihrer Leistung.

„Ob an der Uni oder im Berufsleben – das bayerische Abitur eröffnet beste Zukunftschancen. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben in den Prüfungen ihr Wissen und Können unter Beweis gestellt. Dabei haben sie wirklich tolle Ergebnisse abgeliefert. Herzlichen Glückwunsch an alle frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten!“

Am heutigen Freitag findet an den Gymnasien die Übergabe der Abiturzeugnisse an die Abiturientinnen und Abiturienten statt. Die rund 35.000 Absolventinnen und Absolventen in Bayern haben nach vorläufiger Auswertung mit einem Abiturschnitt von 2,15 so gut wie im letzten Schuljahr abgeschnitten. Auch die Bestehensquote ist in diesem Jahr so hoch wie in den Jahren zuvor.

Minister Piazolo: „In diesem Schuljahr konnten wir fast überall die Schulen auch in Zeiten der Omikron-Welle durchgängig offenhalten. Ich bin sicher: Die Prüfungsvorbereitung in Präsenz hat auch zu den guten Ergebnissen beigetragen. Herzlichen Dank an die Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler zum Abitur begleitet haben. Das ist auch ihr Erfolg!“