Verletzte bei Skiunfällen am Fellhorn

Mittwochvormittag ereigneten sich zwei Skiunfälle am Fellhorn.

Beim ersten dieser Unfälle stand eine Gruppe gegen 10:00 Uhr am rechten Pistenrand des „Walsergrundes“ (Piste Nr. 11). Ein 47-jähriger Snowboardfahrer wollte die Gruppe rechts umfahren. Ein 60-jähriger Skifahrer aus dieser Gruppe fuhr gleichzeitig an und es kam zur Kollision der beiden Männer. Dabei stürzte der 60-Jährige und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr, dort kam es zum Zusammenstoß eines 14-jährigen Mädchens mit einem 54-jährigen Mann. Dieser ereignete sich auf der „Familienabfahrt“ (Piste Nr. 4). Die genauen Hintergründe und der Hergang des Unfalls sind allerdings noch unklar. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert werden, konnte das Krankenhaus allerdings bereits kurze Zeit später wieder verlassen. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberstdorf zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.