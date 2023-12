Verletzter bei Unfall in Biburg | 52-Jähriger fährt mit Auto frontal in einen Getränkelaster

Am Donnerstag ereignete sich gegen 08:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Augsburger Straße in Biburg.

Ein 52-Jähriger Mann befuhr die Straße in Richtung Vogelsang, kam dabei aber aus ungeklärter Ursache die Linke Spur und prallte dort mit seinem Opel Zafira frontal gegen einen geparkten Getränke-LKW. Der 52-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Er kam mit dem Rettungsdienst in die Universitätsklink nach Augsburg. Aufgrund des Aufpralls war ein Teil der Ladung aus dem Lastwagen gefallen, die Straße hatte gereinigt werden müssen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000