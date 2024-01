Verletzungen und mögliche Wechsel | Der FC Augsburg ist nach kurzer Winterpause zurück im Training

Nach einer kurzen Winterpause sind die Bundesligaspieler des FC Augsburg wieder im Training. Manche Spieler fehlten dabei verletzt oder angeschlagen, während andere sich auf einen möglichen Abschied einstellen.

Es war eine kurze Winterpause für die Bundesliga-Mannschaft des FC Augsburg. Nach dem ernüchternden Spiel in Stuttgart am 20. Dezember hatte man noch eine kleine Trainingseinheit absolviert, die Trainingspläne für die Feiertage ausgegeben und ist dann in die Weihnachtstage gegangen. Zwölf Tage nach dem Schwabenderby hatte Trainer Jess Thorup die Spieler am Dienstagnachmittag wieder auf die Trainingsanlage an der Arena gerufen.

Nicht alle Kicker waren aber (wieder) dabei. Torhüter Koubek (Ellbogen) und Verteidiger Pedersen (Sprunggelenk) hatten sich kleineren Operationen unterziehen lassen müssen und fehlten zum Auftakt ebenso, wie der erkrankte Winther. Iago (Muskelverletzung) und Rexhbeçaj (muskuläre Probleme) trainierten zum Trainingsauftakt angeschlagen lediglich individuell.

Erste Wintertransfers bahnen sich an

Auch der erst in der Winterwechselperiode 2022/23 aus Brest verpflichtete Angreifer Irvin Cardona stand nicht auf dem Platz. Der 26-jährige Franzose war in dieser Spielzeit nur 51 Minuten in drei Bundesligapartien zum Einsatz gekommen und spielt in den aktuellen Planungen keine Rolle. Bei einem anderen Club soll er nun mehr Einsatzzeiten bekommen. Wie die größte Pariser Tageszeitung Le Parisien berichtete, soll ein Wechsel zum in die 2. Liga abgestiegene zehnfache französische Meister AS Saint-Etienne bevorstehen. Die Ostfranzosen wären wohl an einer Leihe interessiert, Cardona wurde zu aktuell für Gespräche freigestellt.

Der mit 30 Spielern aufgeblähte Kader soll aber noch weiter verschlankt werden. Wie Cardona war David Colina vom ehemaligen Sportgeschäftsführer Stefan Reuter im letzten Winter geholt worden. In der letzten Spielzeit war der kroatische U21-Nationalspieler zumindest noch achtmal eingesetzt worden, in dieser Saison schaffte er es nicht mal mehr in den Spieltagskader der ersten Mannschaft. Die Aussichten auf bessere Zeiten sind, zumindest für den Moment, mies. Ein Abnehmer für den Außenverteidiger zeichnet sich allerdings noch nicht ab. Auch die beiden Verteidiger Pfeiffer (HSV?) und Iago könnten bei passenden Angeboten den FCA wohl noch in dieser Transferfrist (innerhalb Deutschlands bis 01.02., Ausland ggf. länger) verlassen.

Der FC Augsburg möchte sich aber auch noch gezielt verstärken. Zwei-drei erfahrene Fußballer sollen die Schwaben für die anstehenden Aufgaben noch verstärken. Immer wieder wird Bakery Jatta als ein Kandidat genannt. Der FCA soll dem Vernehmen nach bereit sein, für den im Sommer ablösefreien Spieler bei einem sofortigen Transfer eine Entschädigung an den Zweitligisten Hamburger SV zu zahlen. Eine Verrechnung mit einer Leihgebühr für Augsburgs Verteidiger Pfeiffer könnte beiden Clubs helfen. Der 25-jährige Jatta stand in der laufenden Saison bisher in 16 Spielen für die Rothosen auf dem Platz (je drei Tore/Vorlagen). Auch wenn man sich nach mehreren Presseberichten aus der Hansestadt angenähert hat, ist wohl noch nichts unterschrieben.

Ob die ersten Transfers bis zum Testspiel am Dreikönigstag gegen Hoffenheim (WWK Arena/13 Uhr) über die Bühne gegangen sind, bleibt abzuwarten.