Verletzungen und zahlreiche Corona-Fälle – Personalsorgen der Augsburger Panther verschärfen sich

Die Augsburger Panther haben weiter mit Personalsorgen zu kämpfen. Über die komplette Woche hinweg war erneut nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb mit kleiner Kaderstärke möglich.

In jedem Fall wochenlang fehlen wird Vinny Saponari. Der Stürmer zog sich früh in der letzten Partie gegen Wolfsburg eine Adduktorenverletzung zu. Nach eingehenden Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte Dr. Karsten Bogner und Dr. Jens-Ulrich Otto in der Arthroklinik steht fest, dass Saponari seinem Team sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Ebenso lange wird aller Voraussicht nach auch noch Samir Kharboutli fehlen. Er befindet sich mit einer Unterkörperverletzung unverändert in intensiver medizinischer Behandlung.

Corona schlägt beim AEV zu

Wade Bergman, Drew LeBlanc und T.J. Trevelyan konnten ihre coronabedingten Isolationen beenden und befinden sich im Return to Play-Protokoll bei Mannschaftsarzt Dipl. med. Vladislav Trivaks aus dem Ärztehaus Augsburg Süd. Über ihre Einsätze muss in den nächsten Tagen kurzfristig entschieden werden.

In jedem Fall fehlen werden nach positiven SARS-CoV-2-Tests im Laufe der Woche Brad McClure, David Stieler und Scott Valentine. Am heutigen Abend bestätigten sich dann auch weitere Infektionen von Chad Nehring und Niklas Länger. Alle fünf befinden sich in Isolation.

Aktuell sind die Augsburger Panther gemäß Spielordnung der PENNY DEL trotz der drohenden Ausfälle von bis zu zehn Akteure spielfähig, wenigstens 12 Feldspieler – vier Verteidiger und acht Stürmer – stehen Coach Serge Pelletier Stand jetzt zur Verfügung. Da weitere Infektionen nicht ausgeschlossen werden können, müssen weitere Tests unmittelbar im Vorfeld des morgigen Spiels Klarheit bringen, ob die Partie tatsächlich stattfinden kann.

In häuslicher Isolation befindet sich auch Sportmanager Duanne Moeser, der ebenfalls positiv getestet wurde.