Die Augsburger Panther bleiben vom Verletzungspech verfolgt. Nun musste Stürmer Adam Payerl verletzt passen.

Am vergangenen Sonntag gaben Trevelyan und Gregorc ihr Saisondebüt. Die beiden wichtigen Stammspieler fehlten aufgrund von Verletzungen zum Auftakt. Kaum sind diese beiden wieder auf dem Eis, muss der AEV erneut einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften.

Angreifer Adam Payerl musste sich einer Operation am Knie unterziehen lassen. Er wird deshalb den Augsburger für mindestens vier Wochen nicht zu Verfügung stehen. Schon am heutigen Abend wird er nicht mit seinen Kollegen beim Auswärtsspiel in Wolfsburg agieren können.

Bisher erzielte der Offensivspieler in der erst kürzlichen begonnenen Spielzeit 3 Scorerpunkte (1 Tor/2 Vorlagen).