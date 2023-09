Verletzungspech für die Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben erneut einen Spieler, der verletzt ist. Simon Sezemsky hat sich im Testspiel gegen den EC Peiting eine Verletzung im Oberkörper zugezogen.

Die Physiotherapeuten der Panther behandeln die Verletzung konservativ. Sezemsky wird voraussichtlich drei bis vier Wochen lang nicht für sein Team spielen können. Gestern wurden auch Jerome Flaake und Christian Hanke ausführlich in der ArthroKlinik untersucht. Beide konnten das Testspiel in Peiting aufgrund von Verletzungen nicht bestreiten, aber die Mannschaftsärzte haben Entwarnung gegeben. Die beiden Stürmer werden in dieser Woche wieder mit dem Training beginnen und über ihren Einsatz am Wochenende wird kurzfristig entschieden.

Auch der Einsatz von Jordon Southorn wird kurzfristig entschieden. Der Verteidiger war in Peiting aufgrund einer Krankheit abwesend, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.